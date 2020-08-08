Куда пропала звезда «Последнего героя» Инны Гомес 

В её жизни выпало несколько шансов сыграть в фильмах. Например, многие помнят Гомес в кинокартине «Гостья из будущего» . Тогда девочке было 13 лет. С 18 лет Инна принимала участие в конкурсах красоты.

На одном из конкурсов присутствовал её будущий муж — испанский бизнесмен Аугустино Гомес. Они сразу же заинтересовались друг другом и вскоре поженились. Девушке на тот момент был 21 год. Инна улетела на родину супруга. Только этот брак не увенчался успехом. Он постоянно устраивал сцены ревности и скандалы. Неудивительно, ведь жгучая брюнетка привлекала внимание мужчин. Спустя 5 лет брака, она вернулась в Россию. А вот фамилию экс-супруга Инна решила оставить.

Во второй раз девушка вышла замуж за уроженца Ингушетии по имени Ахмет. Во время ухаживаний молодой человек обещал модели золотые горы и богатую жизнь. Инна родила супругу дочь Марию в 2002 году. Но и этот брак закончился разводом. На тот момент она уже была известна, имя Инны Гомес было у всех на устах.

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Но известность девушки пошла на спад после того, как она стала мамой. Инна целиком и полностью погрузилась в материнство и самосовершенствование. Молодая мама поступила в Московскую академию искусств и освоила специальность «Психология рекламы». Изредка Инна Гомес принимала участие в разных кинопроектах, но ярких и запоминающихся ролей первого плана так и не получала.

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Сейчас Инне 50 лет и в это сложно поверить. Выглядит женщина потрясающе. Наверное, потому что ведёт здоровый образ жизни и придерживается вегетарианства. Своё женское счастье она всё же нашла и вышла замуж в третий раз. В этот раз удачно.

Имя супруга она не разглашает. Известно, что она стала мамой во второй раз. Внимание общественности ей надоело и она решила скрыться со всех радаров. На данный момент нашла свое призвание в благотворительности.