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Маг из «Битвы экстрасенсов» не смог засудить создателей сериала «Идущие к черту» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 10 часов назад
Маг из «Битвы экстрасенсов» не опроверг разоблачение
Фото: @namtarenzigall
В июле Савеловский районный суд Москвы завершил рассмотрение иска бывшего участника «Битвы экстрасенсов» и «Последнего героя», черного мага Намтара Энзигаля. Напомним, колдун разозлился на разоблачительный сериал режиссера Бориса Соболева «Идущие к черту». Создатели этой картины тайно сняли работу оккультных дел мастера: наняли его и попросили найти хозяина некой квартиры. По фото мужчины (на котором был изображен сам Соболев) Энзигаль сказал, что того уже убили, после чего из соседней комнаты вышел живой и здоровый режиссер.
После выхода картины маг подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но в итоге суд отклонил претензии участника телешоу и удалять сериал из свободного доступа не стал.
Однако, Намтар не согласен с таким решением. Он рассказал Teleprogramma.pro, что собирается подавать апелляцию, так как слушание первой инстанции прошло с нарушениями. По его словам, суд вынес вердикт только на основе словесных доводов ответчиков, проигнорировав результаты экспертизы, которую прилагала сторона истца.

«Почему-то, основная линия ответчиков была построена на основе фотожаб от хейтеров, где мне пририсовали форму Гиммлера. Это вообще эпик. Якобы таким образом они доказывали, что я нацист», — говорит Энзигаль.

Маг настаивал на том, что съемку провели без его согласия, а в готовом фильме в результате монтажа оказалось множество вырванных из контекста фраз. Но суд отметил, что скрытая видеозапись разрешена, если ведется для защиты общественных интересов.
В любом случае, нас ожидает новая глава в судебных тяжбах с разоблачителями «Битвы экстрасенсов».
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Комментарии
ТВ , Другое , Последний герой , Борис Соболев
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