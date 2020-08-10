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США проведут собственный аналог «Евровидения» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
США проведут собственный аналог «Евровидения»
Фото: Lenta.ru
Соединенные Штаты Америки в 2021 году проведут собственную версию конкурса песни «Евровидение» — American Song Contest. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBC).
Согласно задумке, в американском аналоге конкурса на протяжении 5-10 отборочных туров будут состязаться исполнители, представляющие разные штаты. После этого пройдут полуфиналы и финал музыкального соревнования, транслирующиеся в прайм-тайме.
В работе над созданием шоу задействуют «несколько ведущих мировых умов в сфере развлечений, музыки и телевидения». В частности, креативный продюсер из Европы Андерс Ленхофф, телепредприниматель и продюсер Питер Сеттман, а также продюсер Бен Сильверман, продвинувший американский сериал «Офис» и ряд других успешных популярных сериалов и шоу.
В преддверии конкурса в США будет создано жюри из профессионалов в области музыки и поп-индустрии, которые вместе со зрителями выберут 50 талантливых артистов из каждого штата. Это могут быть как сольные исполнители, так и дуэты или группы до шести человек.
Ранее сообщалось, что российская музыкальная группа Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение». Видеоклип к песне Uno для участия в конкурсе 2020 года побил рекорд «Евровидения», набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров. В результате российский коллектив побил рекорд клипа Toy израильской исполнительницы Нетты, который набрал с марта 2018 года и по настоящее время 134,5 миллиона просмотров.
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ТВ , Бен Сильверман
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