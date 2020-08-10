США проведут собственный аналог «Евровидения» 

Соединенные Штаты Америки в 2021 году проведут собственную версию конкурса песни «Евровидение» — American Song Contest. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBC).

Согласно задумке, в американском аналоге конкурса на протяжении 5-10 отборочных туров будут состязаться исполнители, представляющие разные штаты. После этого пройдут полуфиналы и финал музыкального соревнования, транслирующиеся в прайм-тайме.

В работе над созданием шоу задействуют «несколько ведущих мировых умов в сфере развлечений, музыки и телевидения». В частности, креативный продюсер из Европы Андерс Ленхофф, телепредприниматель и продюсер Питер Сеттман, а также продюсер Бен Сильверман , продвинувший американский сериал «Офис» и ряд других успешных популярных сериалов и шоу.

В преддверии конкурса в США будет создано жюри из профессионалов в области музыки и поп-индустрии, которые вместе со зрителями выберут 50 талантливых артистов из каждого штата. Это могут быть как сольные исполнители, так и дуэты или группы до шести человек.

Ранее сообщалось, что российская музыкальная группа Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение». Видеоклип к песне Uno для участия в конкурсе 2020 года побил рекорд «Евровидения», набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров. В результате российский коллектив побил рекорд клипа Toy израильской исполнительницы Нетты, который набрал с марта 2018 года и по настоящее время 134,5 миллиона просмотров.