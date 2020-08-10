Ведущий Первого канала женился 

Ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Тимур Соловьев впервые женился. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Супругой 38-летнего телеведущего стала блогер и бизнесвумен Анна Башмет. Церемония бракосочетания состоялась 8 августа в ЗАГСе Барвихи.
«Муж и жена», — подписал фото Тимур Соловьев.
На свадьбу была приглашена коллега телеведущего по работе Светлана Зейналова. Она опубликовала снимки с праздника в соцсетях и поздравила молодоженов:
"Друг женится! Самый лучший мужчина на самой лучшей девушке! Пусть для них это будет один ста тысяч потрясающих и счастливых дней! И самые-самые обалденные моменты ещее впереди", — написала Зейналова.
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