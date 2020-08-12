Объявлены новые наставники шоу «Голос 60+» 

Стало известно, кто станет наставниками телевизионного шоу «Голос 60+» в новом сезоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Так, в третьем сезоне "Голоса" красные кресла наставников займут Лев Лещенко и дебютирующие в шоу Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Ведущим будет Дмитрий Нагиев.
Известно, что съемки начнутся уже в ближайшие дни в Москве. Самому молодому вокалисту конкурса 60 лет, самому старшему — 91 год. В шоу примут участие артисты из разных городов России, Туркменистана и США.
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