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Стали известны имена всех участников шоу «Ледниковый период» 

Чемпионат.com и ещё 1 4 часа назад
Названы имена всех участников «Ледникового периода»
Фото: Кадр из видео
Стали известны имена участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
  1. Надежда Михалкова/Максим Маринин
  2. Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко
  3. Мария Луговая/Повилас Ванагас
  4. Ирина Пегова/Алексей Тихонов
  5. Ольга Кузьмина/Максим Траньков
  6. Маргарита Дробязко/Владимир Маркони
  7. Ольга Бузова/Дмитрий Соловьев
  8. Татьяна Волосожар/Евгений Пронин
  9. Регина Тодоренко/Роман Костомаров
  10. Елена Ильиных/Влад Топалов
  11. Екатерина Боброва/Влад Соколовский.
Ранее олимпийская чемпионка в командном состязании Елена Ильиных, которая не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года, на своей странице в «Инстаграме» показала, как вместе с певцом Владом Топаловым готовится к «Ледниковому периоду».
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ТВ , Елена Ильиных , Надежда Михалкова , Влад Топалов , Влад Соколовский
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