Названы имена всех участников «Ледникового периода»

Стали известны имена участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
- Надежда Михалкова/Максим Маринин
- Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко
- Мария Луговая/Повилас Ванагас
- Ирина Пегова/Алексей Тихонов
- Ольга Кузьмина/Максим Траньков
- Маргарита Дробязко/Владимир Маркони
- Ольга Бузова/Дмитрий Соловьев
- Татьяна Волосожар/Евгений Пронин
- Регина Тодоренко/Роман Костомаров
- Елена Ильиных/Влад Топалов
- Екатерина Боброва/Влад Соколовский.
Ранее олимпийская чемпионка в командном состязании Елена Ильиных, которая не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года, на своей странице в «Инстаграме» показала, как вместе с певцом Владом Топаловым готовится к «Ледниковому периоду».