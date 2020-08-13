Стали известны имена новых участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале, которое зритель сможет увидеть уже в этом году.
- Надежда Михалкова/Максим Маринин
- Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко
- Мария Луговая/Повилас Ванагас
- Ирина Пегова/Алексей Тихонов
- Ольга Кузьмина/Максим Траньков
- Маргарита Дробязко/Владимир Маркони
- Ольга Бузова/Дмитрий Соловьев
- Татьяна Волосожар/Евгений Пронин
- Регина Тодоренко/Роман Костомаров
- Елена Ильиных/Влад Топалов
- Екатерина Боброва/Влад Соколовский.
Кстати, в новом сезоне программы примут участие сразу два скандальных героя светской хроники. Влад Соколовский, который поразил поклонниц многочисленными изменами по отношению к жене Рите Дакоте (уже бывшей). И другой певец Влад Топалов, который высказывался о домашнем насилии.
Ранее "Рамблер" делилсяподробностями семейной жизни Топалова с Тодоренко.