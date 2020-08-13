Надежда Михалкова/Максим Маринин Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко Мария Луговая/Повилас Ванагас Ирина Пегова/Алексей Тихонов Ольга Кузьмина/Максим Траньков Маргарита Дробязко/Владимир Маркони Ольга Бузова/Дмитрий Соловьев Татьяна Волосожар/Евгений Пронин Регина Тодоренко/Роман Костомаров Елена Ильиных/Влад Топалов Екатерина Боброва/Влад Соколовский.

Стали известны имена новых участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале, которое зритель сможет увидеть уже в этом году.