Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Стали известны имена новых участников шоу «Ледниковый период» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стали известны имена новых участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале, которое зритель сможет увидеть уже в этом году.
  1. Надежда Михалкова/Максим Маринин
  2. Татьяна Тотьмянина/Вячеслав Чепурченко
  3. Мария Луговая/Повилас Ванагас
  4. Ирина Пегова/Алексей Тихонов
  5. Ольга Кузьмина/Максим Траньков
  6. Маргарита Дробязко/Владимир Маркони
  7. Ольга Бузова/Дмитрий Соловьев
  8. Татьяна Волосожар/Евгений Пронин
  9. Регина Тодоренко/Роман Костомаров
  10. Елена Ильиных/Влад Топалов
  11. Екатерина Боброва/Влад Соколовский.
Кстати, в новом сезоне программы примут участие сразу два скандальных героя светской хроники. Влад Соколовский, который поразил поклонниц многочисленными изменами по отношению к жене Рите Дакоте (уже бывшей). И другой певец Влад Топалов, который высказывался о домашнем насилии.
Ранее "Рамблер" делилсяподробностями семейной жизни Топалова с Тодоренко.
ТВ , Видео , Надежда Михалкова , Влад Топалов , Влад Соколовский , Рита Дакота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночь пожирателей рекламы — 2020» в Москве
«Ночь пожирателей рекламы — 2020» в Москве
«Я была покрыта протезами с ног до головы»
«Я была покрыта протезами с ног до головы»
Безумные поступки, на которые пошли актеры
Безумные поступки, на которые пошли актеры
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Как слава губит участников «Дома-2»
11:13
Как слава губит участников «Дома-2»
ТВ
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
11:47
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
Фильмы
Актеры «Бригады», которых уже нет в живых
06:18
Актеры «Бригады», которых уже нет в живых
Сериалы Актеры
Что стало с повзрослевшими звездами «Ералаша»
12:21
Что стало с повзрослевшими звездами «Ералаша»
Актеры
Самые знаменитые киношные бандиты СССР
09:56
Самые знаменитые киношные бандиты СССР
Фильмы
Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
09:26
Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
Сериалы
Самые мощные фильмы о зависимостях
10:42
Самые мощные фильмы о зависимостях
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение