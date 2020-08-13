«Ночь пожирателей рекламы» — ночной шоу-показ лучших рекламных роликов как произведений искусства, снятых в разное время в разных странах. Учрежденная Жаном Мари Бурсико в 1981-м году, «Ночь» является калейдоскопом рекламы, созданной, чтобы удивить, заинтриговать и увлечь зрителя за считанные секунды.

История рекламы насчитывает как минимум 13 тысячелетий и является частью древней культуры Китая, Египта, Древней Греции и Рима. «Реклама продает гораздо больше, чем продукт» — говорила писательница Брене Браун, — «Она продает ценности, образы и концепт успеха и благосостояния». Краткая форма, универсальный язык, яркость и содержательность рекламы делают ее важной частью мировой культуры.

Благодаря усилиям Жана Мари Бурсико, реклама предстает перед зрителем как самостоятельная форма креативного контента, полная идей, инсайтов и художественных шедевров. Каждый год знаменитая «Ночь пожирателей рекламы» (НПР) приезжает в Россию и становится культурным событием, призванным стать источником хорошего настроения и профессионального вдохновения, а в этом году мировая премьера шоу пройдет именно в Москве. Отсюда начнется путешествие «Ночи» по всему миру.

Пресс-служба

Каждая «Ночь пожирателей рекламы» — уникальная компиляция рекламных роликов со всего мира, которую уже почти 40 лет создает эксцентричный и креативный француз — Жан Мари Бурсико. Один раз в год зрители имеют возможность увидеть авторскую программу «Ночи», в которой Бурсико создает полотно современного рекламного рынка из разных элементов, жанров и тем.

«Ночь пожирателей рекламы — 2020» — это ночь любопытного зрителя, который каждый день делает шаг к неизведанному и находит в нем новый источник вдохновения. Ночь людей, не приемлющих серость и ценящих яркие впечатления!

Премьера новой программы НПР стартует 28 августа в Москве в КЦ «Октябрь» (ул. Новый Арбат,24) , начало в 23.00 (съезд гостей в 22.00).