Что стало с участниками «Фабрики звезд» 

Музыкальное телешоу «Фабрика звезд» до сих пор является, пожалуй, одним из самых вспоминаемых проектов. Не все восходящие звездочки смогли стать действительно популярными: некоторые ушли в тень или сменили свою деятельность. Смотрим, как изменились и кем в итоге стали самые яркие участники проекта!

Стас Пьеха, внук легендарной певицы , внук легендарной певицы Эдиты Пьехи . Когда он пришел на проект, ему было всего 24 года. С тех пор он открыл собственную клинику комплексного лечения алкоголизма, наркомании и реабилитации.

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Стас до сих пор выступает с концертами и не планирует завершать свою карьеру.

Михаил Гребенщиков был несомненной звездой проекта. Зажигательныйбыл несомненной звездой проекта.

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Однако после окончания шоу артист ушел с головой в творчество, но уже за сценой: открыл свой продюсерский центр и посвящает ему большое количество времени.

Мария Алалыкина — участница группы «Фабрика».

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Мария некоторое время гастролировала по стране с концертами, но потом выла замуж и приняла ислам. Теперь ее зовут Марьям, но с 2011 года о ней ничего не слышно.

Исполнительница хита «Когда я стану кошкой» Мария Ржевская не стала продолжать карьеру певицы.

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Сейчас она успешная актриса и живет в Лондоне. Снимается хоть и в главных ролях, но только в артхаусном кино.

Тимати тоже выпускник «Фабрики звезд». Многие забывают, чтотоже выпускник «Фабрики звезд».

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В свои юные годы он многих впечатлил, но мало кто думал, что артист сможет добиться таких высот. К слову, даже внешне он сильно изменился: после набора веса он стал выглядеть более внушительно.