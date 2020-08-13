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Что стало с участниками «Фабрики звезд» 

Я Покупаю 7 минут назад
Что стало с участниками «Фабрики звезд»
Фото: Я Покупаю
Музыкальное телешоу «Фабрика звезд» до сих пор является, пожалуй, одним из самых вспоминаемых проектов. Не все восходящие звездочки смогли стать действительно популярными: некоторые ушли в тень или сменили свою деятельность. Смотрим, как изменились и кем в итоге стали самые яркие участники проекта!
Стас Пьеха, внук легендарной певицы Эдиты Пьехи. Когда он пришел на проект, ему было всего 24 года. С тех пор он открыл собственную клинику комплексного лечения алкоголизма, наркомании и реабилитации.
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Стас до сих пор выступает с концертами и не планирует завершать свою карьеру.
Зажигательный Михаил Гребенщиков был несомненной звездой проекта.
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Однако после окончания шоу артист ушел с головой в творчество, но уже за сценой: открыл свой продюсерский центр и посвящает ему большое количество времени.
Мария Алалыкина — участница группы «Фабрика».
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Мария некоторое время гастролировала по стране с концертами, но потом выла замуж и приняла ислам. Теперь ее зовут Марьям, но с 2011 года о ней ничего не слышно.
Исполнительница хита «Когда я стану кошкой» Мария Ржевская не стала продолжать карьеру певицы.
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Сейчас она успешная актриса и живет в Лондоне. Снимается хоть и в главных ролях, но только в артхаусном кино.
Многие забывают, что Тимати тоже выпускник «Фабрики звезд».
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В свои юные годы он многих впечатлил, но мало кто думал, что артист сможет добиться таких высот. К слову, даже внешне он сильно изменился: после набора веса он стал выглядеть более внушительно.
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Комментарии
ТВ , Тимати , Стас Пьеха , Эдита Пьеха , Михаил Гребенщиков
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