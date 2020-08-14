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Ведущий дал советы по путешествиям в пандемию и был раскритикован 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Ведущего раскритиковали после советов о путешествиях
Фото: Lenta.ru
Эксперт по путешествиям Саймон Колдер (Simon Calder) рассказал в эфире британского шоу This Morning, в каких странах он рекомендует отдыхать в этом году. Телезрители раскритиковали ведущего за его советы и заявили, что он поощряет ненужные поездки во время пандемии коронавируса, пишет The Sun.
По словам Колдера, удачным местом для отпуска может стать Италия или другие страны, в которых риск заражения COVID-19 меньше, чем в Великобритании. Он поддержал решение властей Греции открыть границы для британцев, так как экономика страны зависит от туризма. Эксперт по путешествиям также отметил, что в названных странах приезжающим не нужно проводить 14 дней на карантине.
За подобные советы ведущий и сотрудники шоу подверглись критике в Twitter. Их обвинили в безответственности и в том, что они провоцируют распространение коронавируса.

«Саймон Колдер говорит нам забраться в самолеты и распространить повсюду вирус, чтобы он снова мог наслаждаться индустрией путешествий»,

— возмутился Ли Киркхэм (Leigh Kirkham).

«Этот человек извергает из себя опасные советы! Люди должны в первую очередь думать о чужих жизнях и быть ответственными, а не распространять коронавирус!»

— добавил пользователь по имени Никки (Nicky).
В марте в эфир This Morning пришли обнаженные гости. Пара нудистов объяснила, что для них появление без одежды является частью социальной кампании. Они также рассказали ведущим, что выступают против негативного отношения к нудистам и объективации человеческого тела.
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