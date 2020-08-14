Ведущего раскритиковали после советов о путешествиях

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Ведущий дал советы по путешествиям в пандемию, а его раскритиковали 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В эфире британского утреннего шоу «This Morning» эксперт по путешествия Саймон Колдер рассказал в эфире, где лучше всего провести отдых в этом году.
Колдер посчитал, что Италия может стать хорошим местом для поездки. В целом, он одобрил все страны, где шанс заразиться меньше, чем в Великобритании. Особенно ведущий поддержал инициативу открыть границы с Грецией, так как экономика этой страны зависит от туризма. Эксперт по путешествиям также отметил, что в названных странах приезжающим необязательно проводить 14 дней на карантине.
Правда, зрители шоу не одобрили такой подход и обвинили ведущего в COVID-диссидентстве. Так как такие слова звучат безответственно и влияют на распространение инфекции. Несмотря на спад заражений, люди против ненужных поездок, так как пандемии коронавируса еще не окончена, пояснил The Sun.

«Саймон Колдер просит нас забраться в самолеты и распространить повсюду вирус, чтобы он снова мог наслаждаться путешествиями». «Люди должны в первую очередь думать о чужих жизнях».

Ранее "Рамблер" рассказывал, кого Киркоров мог заразить коронавирусом.
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