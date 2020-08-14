Ведущего раскритиковали после советов о путешествиях

В эфире британского утреннего шоу «This Morning» эксперт по путешествия Саймон Колдер рассказал в эфире, где лучше всего провести отдых в этом году.

Колдер посчитал, что Италия может стать хорошим местом для поездки. В целом, он одобрил все страны, где шанс заразиться меньше, чем в Великобритании. Особенно ведущий поддержал инициативу открыть границы с Грецией, так как экономика этой страны зависит от туризма. Эксперт по путешествиям также отметил, что в названных странах приезжающим необязательно проводить 14 дней на карантине.

Правда, зрители шоу не одобрили такой подход и обвинили ведущего в COVID-диссидентстве. Так как такие слова звучат безответственно и влияют на распространение инфекции. Несмотря на спад заражений, люди против ненужных поездок, так как пандемии коронавируса еще не окончена, пояснил The Sun.