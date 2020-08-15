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Новый клип Little Big разочаровал фанатов 

РИА Новости 3 часа назад
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Фото: Кадр из видео
Новый клип Little Big на трек Tacos разочаровал многих поклонников группы. Фанаты расстроились из-за отсутствия креативных идей и запоминающейся музыки.
"Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно. Клип может и неплохой, но опять же — все это уже было, все эти странные костюмы и танцы для тиктока", — написала Narin Snow.
"Я люблю и уважаю команду Little Big, но я уже соскучилась по року и трешаку в ваших клипах. Но в любом случае, я вас поддерживаю, и спасибо за старания", — добавила Софья Реутова.
"Плохая музыка. Может пора вернуться к истокам? Ведь народную любовь вы заработали не этим. Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до. А картинка норм", — написал Михаил Соловьев.
"Разочарован даже больше, чем думал. Ходил раньше на их рейвы, было здорово, потом немного взяли вектор в более попсовый и вирусный жанр, ладно еще, было прикольно. Сейчас просто провал. Однотипные идеи концептов костюмов, танцев, цветов, музыка, которую второй раз захочется переключить", — отметил Paradox Paradox.
"Раньше были песни зашибись по типу "Everyday I'm drinking" или "Life in da trash", теперь какие-то песни для мелких детей, не подумайте, что я вас хейчу, вашу группу я обожаю, но новые треки слушать просто невозможно. Я думаю, что многие со мной согласятся что вам стоит попробовать заснять новый клип по теме старых песен", — добавил Al Azur.
"Творческий кризис на лицо, нужен перерыв", — резюмировал fermer Future.
Некоторых комментаторов удивила подобная реакция.
"Не знаю, почему многим не зашла песня. Она довольно забавная, весёлая. Потанцевать под неё, или включить на фоне под чем-либо, самый раз", — написал Егор Соболев.
"Очень много труда вложили в клип, и не напрасно. Яркий, динамичный + интересная идея которая всегда смотрится свежо (как по мне) с уменьшенными людьми. Здорово. Песня зажигательная и ритмичная. В паре с клипом она гармонирует и сочетается", — добавила Miracle.
"Скоро на всех пляжах мира возле баров будет играть эта песня!", — спрогнозировал Матвей неизвестный.
Клип Tacos с участием танцора Дмитрия "Пухляша" Красилова был опубликован накануне и за сутки набрал почти два с половиной миллионов просмотров.
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Комментарии
ТВ , Михаил Соловьев , Егор Соболев
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