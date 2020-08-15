Группу Little Big раскритиковали за новый клип

Группа Little Big выпустила новый клип на песню Tacos, но фанаты его не оценили. Под записью в YouTube они оставили свои негативные комментарии.

Многие отметили, что группа в который раз пытается сделать из своего клипа вирусное видео. Они недовольны тем, что творчество группы сильно отличается от того, что они делали на заре карьеры.

"Плохая музыка. Может пора вернуться к истокам? Ведь народную любовь вы заработали не этим", "Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно", "Сейчас просто провал. Однотипные идеи концептов костюмов, танцев, цветов, музыка, которую второй раз захочется переключить", — отметили комментаторы.

Однако другие поклонники с ними не согласились и поддержали новое видео группы. Они отметили, что песня скоро станет популярной, вопреки негативным комментариям.

"Не знаю, почему многим не зашла песня. Она довольно забавная, весёлая", "Здорово. Песня зажигательная и ритмичная. В паре с клипом она гармонирует и сочетается", "Скоро на всех пляжах мира возле баров будет играть эта песня"