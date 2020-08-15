Марсиага – одна из самых ярких нынешних звезд «Дома-2». Она полюбилась зрителям не только за яркую внешность, но и за оригинальные поступки. На днях девушка вновь удивила. Неожиданно выбила татуировку на руке с названием проекта.

– Я проснулась утром и поняла, что хочу себе именно такую татуху, – рассказывает Марсиага. – «Дом-2» место, которое я успела полюбить всей душой. Несмотря на то, что нахожусь здесь всего один месяц. Мне не важно, что будет потом. Даже если я уйду с проекта, тату останется мне как память об этом удивительном месте. Потому что здесь я переживаю весь спектр эмоций: и радостные моменты, и не очень.

Медлить Марсиага не стала. Она тут же нашла мастера, который осуществил ее мечту. Девушка признается: татуировка далась ей непросто. Во время процедуры она с трудом терпела болезненные ощущения.

– Когда мне ее «били», я рыдала и истекала кровью, – морщится девушка. – Но вытерпела весь получасовой сеанс. Вышла из салона со слезами на глазах, но с наполненностью в душе. И пошла нести свет миру и людям. Татуировка у меня до сих пор заживает. Какие-то неприятные ощущения остаются до сих пор. Но я нисколько не жалею, что ее сделала!

Кстати, помимо строительства любви, Марсиага активно занимается творчеством. Девушка выступает как сольная певица. Она уже записала несколько хитов, один из которых – «Я хотела твое тело» – набрал большую популярность в сети.