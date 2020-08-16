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В Америке решили создать свой аналог «Евровидения» 

Стелла Шмель 3 часа назад
В Америке запустят свой аналог «Евровидения»
Фото: depositphotos.com
В США решили запустить свое собственное песенное шоу. В грядущем 2021 году пройдет первый музыкальный конкурс American Song Contest. У него будет открытая система голосование, а принять участие смогут все 50 штатов, сообщает "Комсомольская правда".
Отбор будет состоять из 5-10 циклов, старт будет дан на региональном уровне.
В песенном конкурсе могут принять участие не только сольные певцы, но и дуэты, а также целые группы. В жюри войдут эксперты в сфере музыки — сами исполнители и продюсеры.
Ранее "Рамблер" писал, что Том Круз попал в серьезную аварию на съемках.
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ТВ , Том Круз , Комсомольская правда
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