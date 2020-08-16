В Америке запустят свой аналог «Евровидения»

В США решили запустить свое собственное песенное шоу. В грядущем 2021 году пройдет первый музыкальный конкурс American Song Contest. У него будет открытая система голосование, а принять участие смогут все 50 штатов, сообщает "Комсомольская правда".

Отбор будет состоять из 5-10 циклов, старт будет дан на региональном уровне.

В песенном конкурсе могут принять участие не только сольные певцы, но и дуэты, а также целые группы. В жюри войдут эксперты в сфере музыки — сами исполнители и продюсеры.