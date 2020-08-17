Герои советского мультфильма «Ну, погоди!» знакомы каждому с пеленок. Дети нескольких поколений наблюдали за приключениями Волка и Зайца. «Рамблер» расскажет, как родилась идея создания этой многосерийной картины.
Изначально «Ну, погоди!» был госзаказом — чиновники решили дать диснеевским мультикам адекватный ответ и выделили солидный по тем временам бюджет. В основу сюжета легла мысль "Не обижай маленького, а то сам попадешь в дурацкое положение". Она пришла в голову режиссеру Вячеславу Котеночкину, который пригласил писателей-сатириков Аркадия Хайта и Александра Курляндского и поделился с ними этой идеей. Через некоторое время сценарий мультфильма "Ну, погоди!" был готов.
«Заяц у меня сразу получился — с голубыми глазками, розовыми щечками, вообще очень положительный. А Волк долго не удавался. Потом на улице я увидел парня, прислонившегося к стене дома. У него были длинные черные волосы, к толстым губам прилипла сигарета, животик вывалился, и я понял, что именно таким должен был Волк»,
— рассказывал Котеночкин.
На роль Зайца без раздумий взяли Клару Румянову. А вот с Волком были проблемы. Изначально планировалось, что его будет озвучивать Владимир Высоцкий. Но тут вмешалась цензура — бард был под запретом. В результате утвердили Анатолия Папанова. Но в мультике все равно есть одна сцена с голосом Высоцкого, где Волк насвистывает мелодию из фильма «Вертикаль».
На показе первой же серии «Ну, погоди!» получил небывалый успех. Много раз Котеночкин порывался прекратить создание новых серий, но каждый раз отступал под напором зрителей, влюбленных в героев мультфильма.