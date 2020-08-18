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Стало известно, почему Киркоров провалился на «Евровидении» 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Стало известно, что помешало Киркорову победить на "Евровидении" в Дублине в 1995 году. Об этом сообщается в документальном фильме "Ленты.ру" о русской поп-музыке.
Музыкальный критик Олег Кармунин предположил, почему артист потерпел неудачу на музыкальном конкурсе. По словам эксперта, Киркоров был популярен на родине, но не за рубежом.

«Тут одно из двух — либо «проклятые европейцы» решили засудить россиянина, либо Киркорову нужно было чуть прикрутить приторность. А то ведь знаете, и вулкан может блевануть. Спел, вроде, ничего так, справедливости ради, но для культурного слияния с Западом оказалось маловато», — отметил критик.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в кино может вернуться Меган Маркл, которая ранее объявила о завершении карьеры.
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