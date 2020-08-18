Стало известно, что помешало Киркорову победить на "Евровидении" в Дублине в 1995 году. Об этом сообщается в документальном фильме "Ленты.ру" о русской поп-музыке.

Музыкальный критик Олег Кармунин предположил, почему артист потерпел неудачу на музыкальном конкурсе. По словам эксперта, Киркоров был популярен на родине, но не за рубежом.

«Тут одно из двух — либо «проклятые европейцы» решили засудить россиянина, либо Киркорову нужно было чуть прикрутить приторность. А то ведь знаете, и вулкан может блевануть. Спел, вроде, ничего так, справедливости ради, но для культурного слияния с Западом оказалось маловато», — отметил критик.