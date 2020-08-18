«Дешевая копия»

Не о таком возвращении блогера мечтали поклонники.

Настя Ивлеева стала популярной благодаря передаче «Орел и решка». Именно эта программа послужила стартом карьеры простой девушки, которая сейчас может похвастаться большими гонорарами.

Фанаты так полюбили Ивлееву, что попросили ее вернуться в новый сезон шоу. Тогда блогер в шутку запостила просьбу к фолловерам, в которой значилось следующее: если один из постов о ней в официальном аккаунте телеканала «Пятница!» наберет около 500 тысяч комментариев с хештегом #настюшкуврешку, то она с удовольствием вернется. В итоге пост собрал почти 700 тысяч пользовательских просьб. Ивлеева не ожидала такого ажиотажа и согласилась на возвращение.

Однако звезда взяла к себе в соведущие свою близкую подругу Юлию Коваль, которую фолловеры невзлюбили. Хоть девушки всегда были на одной волне, многие поклонники решили, что новая ведущая копирует стиль и подачу Ивлеевой, из-за чего шоу становится неинтересно смотреть.

«Юля, а в вас есть что-то свое? Зачем вы Настю копируете, причем очень дешево?»,

«Пропала, в ОиР поехала. Чтобы хейт не словить после того, что люди не хотели ее видеть»,