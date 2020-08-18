Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Дешевая копия»: фанаты «Орла и решки» критикуют новую соведущую Ивлеевой 

Киноафиша 1 час назад
«Дешевая копия»
Фото: Киноафиша
Не о таком возвращении блогера мечтали поклонники.
Настя Ивлеева стала популярной благодаря передаче «Орел и решка». Именно эта программа послужила стартом карьеры простой девушки, которая сейчас может похвастаться большими гонорарами.
Фанаты так полюбили Ивлееву, что попросили ее вернуться в новый сезон шоу. Тогда блогер в шутку запостила просьбу к фолловерам, в которой значилось следующее: если один из постов о ней в официальном аккаунте телеканала «Пятница!» наберет около 500 тысяч комментариев с хештегом #настюшкуврешку, то она с удовольствием вернется. В итоге пост собрал почти 700 тысяч пользовательских просьб. Ивлеева не ожидала такого ажиотажа и согласилась на возвращение.
Однако звезда взяла к себе в соведущие свою близкую подругу Юлию Коваль, которую фолловеры невзлюбили. Хоть девушки всегда были на одной волне, многие поклонники решили, что новая ведущая копирует стиль и подачу Ивлеевой, из-за чего шоу становится неинтересно смотреть.

«Юля, а в вас есть что-то свое? Зачем вы Настю копируете, причем очень дешево?»,

«Пропала, в ОиР поехала. Чтобы хейт не словить после того, что люди не хотели ее видеть»,

— пишут недовольные фанаты. Дело в том, что они надеялись увидеть вместе с Ивлеевой ее прежнего соведущего — умного и интересного Антона Птушкина.
Видео дня. Самые неловкие моменты, случившиеся в прямом эфире
Смотреть фильм на
Киноафиша: последние новости
Впервые за 19 лет: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экране Впервые за 19 лет: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экране «Самолетом, поездом, машиной»: Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке комедии 80-х «Самолетом, поездом, машиной»: Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке комедии 80-х Россияне раскритиковали топ фильмов с реальными сценами секса Россияне раскритиковали топ фильмов с реальными сценами секса
Комментарии
ТВ , Антон Птушкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят молодая жена и трое детей Вина Дизеля
Как выглядят молодая жена и трое детей Вина Дизеля
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
«Дивный новый мир»: вакханалии всех стран
«Дивный новый мир»: вакханалии всех стран
Видео
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
С кем нашла счастье звезда культовых «Офицеров»
03:24
С кем нашла счастье звезда культовых «Офицеров»
Актеры
Горький финал красавицы советского кино
03:28
Горький финал красавицы советского кино
Актеры
Как роль Ленина отразилась на карьере Андрея Мягкова
26:23
Как роль Ленина отразилась на карьере Андрея Мягкова
Актеры
Голливудские актеры, совершившие подвиги в жизни
04:44
Голливудские актеры, совершившие подвиги в жизни
Актеры
Как Николай Губенко стал последним министром культуры
01:21
Как Николай Губенко стал последним министром культуры
Актеры
Куда пропал герой сериалов Игорь Лифанов
03:36
Куда пропал герой сериалов Игорь Лифанов
Актеры
Самые неловкие моменты, случившиеся в прямом эфире
07:31
Самые неловкие моменты, случившиеся в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение