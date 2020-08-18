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«Дешевая копия»: В Сети затравили соведущую Ивлеевой 

Елизавета Назарова 1 час назад
После того, как Настя Ивлеева вернулась в шоу "Орел и решка", поклонники начали выбирать ей соведущего. В итоге новую партнершу блогера затравили в комментариях в Instagram.
Как ранее сообщал "Рамблер", поклонники с помощью хэштегов попросили вернуть Настю Ивлееву в шоу "Орел и решка". В итоге пост набрал 700 тысяч комментариев, после чего звезда вернулась в шоу.
После этого Ивлеева провела опрос среди своих подписчиков и выявила претендентов на роль соведущего. Одной из таких была подруга блогера Юлия Коваль. Когда в Instagram появился пост с предложением взять девушку в шоу, поклонники категорично отвергли эту идею. Теперь в Сети появились слухи о том, что соведущей Насти Ивлеевой стала Юлия Коваль. Фанаты неравнодушно отнеслись к такому повороту событий. Они обвиняют в том, что девушка копирует свою знаменитую подругу и боится травли поклонников.
@koval_now

«Юля, а в вас есть что-то свое? Зачем вы Настю копируете, причем очень дешево?»,

«Пропала, в ОиР поехала. Чтобы хейт не словить после того, что люди не хотели ее видеть»,

— написали огорченные поклонники.
Комментарии
ТВ , Видео
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