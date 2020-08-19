Звезда юмористического шоу "6 кадров" Эдуард Радзюкевич признался, что разочарован тем, что происходит в данный момент на телевидении.

Актер долгие годы работает на ТВ, однако его огорчает, что наибольшей популярностью у зрителей пользуются лишь скандальные шоу:

"Я почти 30 лет с разными телеканалами сотрудничаю. И с сожалением наблюдаю, что сейчас многое на низменных качествах и чувствах людей основано. Не зря программа «ДОМ-2» так популярна уже много лет".

При этом сам Радзюкевич утверждает, что всегда принимал участие лишь в добрых проектах, и ему стыдиться не за что:

"Да, в добрых и с мягким юмором — «Сам себе режиссер», «6 кадров». До них была программа «Дорогая передача» на РЕН-ТВ, где продюсер Вячеслав Муругов нашу команду с Дороговым, Добронравовым, Кайковым, Медведевой, Даниловой и мной собрал. Мы прошли огромный кастинг и с тех пор стали больше, чем родственники. Я, к примеру, ставлю спектакли для Иры Медведевой, в которых она выступает еще и продюсером. А Галя с Андреем много совместных антреприз выпустили. Если что-то снимаю как режиссер, всегда кандидатуры ребят на кастинге предлагаю. Конечно, часто слышу в ответ: «Зачем? Зрители же сразу о „6 кадрах“ будут думать!» Но ответ у меня готов: «А вы найдите лучше в этом жанре! Он и так захлебывается от огромного количества дилетантов",

— заявил артист в интервью "ЭГ".