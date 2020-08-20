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Кто ведет «Орла и решку» вместе с Ивлеевой 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Настя Ивлеева, которая раньше вела шоу "Орел и решка", вернулась туда в качестве ведущей. Подписчики выбрали ее с помощью комментариев в Instagram, а вот имя второго ведущего держится в секрете. "Рамблер" собрал все, что известно о напарнике Ивлеевой.

Голосование и слухи

Несмотря на то, что имя второго ведущего держится в секрете, в Сети уже раскусили программу и выяснили, что второй ведущей шоу все-таки стала подруга Ивлеевой, Юлия Коваль.
Изначально вторую ведущую хотели выбрать таким же способом голосования среди подписчиков, но ее кандидатура понравилась не всем, поэтому комментарии были заполнены хэштегом "Только не Коваль". Однако девушка все равно стала второй ведущей шоу. Многие поклонники программы надеялись, что Ивлеева воссоединится со своим бывшим соведущим Антоном Птушкиным. Как пояснила сама девушка, у него есть свой проект о путешествиях, поэтому его кандидатура не рассматривалась.
@koval_now

Что известно о новой ведущей

Юлия Коваль родилась в Донецке, отучилась на филолога в Симферополе, а потом переехала в Москву. В столице девушка поступила в школу телевидения Останкино, после чего получила работу ведущей на одном из спортивных телеканалов. Вместе с работой на ТВ она стала популярным блогером. Так, благодаря своей славе она впервые попала в шоу "Орел и решка". Она вела 22 сезон шоу "Безумные выходные" вместе с другим блогером Яном Гордиенко.
Во время учебы в школе телевидения Коваль познакомилась с будущей звездой Настей Ивлеевой. В 2019 году девушка даже снималась в шоу звезды "Agentshow".
@koval_now
О личной жизни Юлии Коваль известно не очень много. Она воспитывает сына Тимофея, отцом которого является бизнесмен Михаил Штырлин. Известно, что пара распалась после рождения ребенка.
Комментарии
ТВ , Видео , Антон Птушкин
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