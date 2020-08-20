Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Дом-2» обокрали на 30 миллионов рублей 

РИА Новости 7 часов назад
«Дом-2» обокрали на 30 миллионов рублей
Фото: Кадр из передачи "Дом-2"
Команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшеллах, сообщает журнал Starhit.
Почти полгода некоторые участники проекта не могут покинуть острова из-за пандемии. Команда стала снимать еще одно шоу — на яхте. Однако несколько недель назад на съемочную площадку пробрались воры.

"Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны", — рассказал один из участников проекта.

По словам собеседника журнала, злоумышленники вскрыли потолки на судне и вынесли вмонтированные в них видеокамеры, каждая их которых стоит около 700 тысяч рублей. Всего воры забрали около 40 таких устройств.

"Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", — заключил участник телепроекта.

Видео дня. Как выглядит 17-летняя дочь 87-летнего Бельмондо
Смотреть фильм на
Последние новости
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Кто оказался самым обеспеченным силовиком Кто оказался самым обеспеченным силовиком
ТВ , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Как почтальон стала самой желанной во взрослом кино
Как почтальон стала самой желанной во взрослом кино
Звезда «Великолепного века» блеснула бедрами
Звезда «Великолепного века» блеснула бедрами
Видео
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Какие трагедии настигли звезду «Полосатого рейса»
03:21
Какие трагедии настигли звезду «Полосатого рейса»
Актеры
Куда пропала Принцесса из «Сказок старого волшебника»
03:40
Куда пропала Принцесса из «Сказок старого волшебника»
Актеры
Жуткие триллеры, пробирающие до мурашек
10:49
Жуткие триллеры, пробирающие до мурашек
Фильмы
Почему Ирину Скобцеву называли разлучницей
26:30
Почему Ирину Скобцеву называли разлучницей
Актеры
Мультфильмы, которые сорвут куш в 2021 году
10:00
Мультфильмы, которые сорвут куш в 2021 году
Фильмы
Фронтовое прошлое, преследовавшее Алексея Смирнова
04:53
Фронтовое прошлое, преследовавшее Алексея Смирнова
Актеры
Нескладная актриса, ставшая любимицей режиссеров
04:36
Нескладная актриса, ставшая любимицей режиссеров
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение