«Дом-2» обокрали на 30 миллионов рублей 

Команду реалити-шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшеллах, сообщает журнал Starhit.

Почти полгода некоторые участники проекта не могут покинуть острова из-за пандемии. Команда стала снимать еще одно шоу — на яхте. Однако несколько недель назад на съемочную площадку пробрались воры.

"Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны", — рассказал один из участников проекта.

По словам собеседника журнала, злоумышленники вскрыли потолки на судне и вынесли вмонтированные в них видеокамеры, каждая их которых стоит около 700 тысяч рублей. Всего воры забрали около 40 таких устройств.