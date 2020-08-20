«Дом-2» обокрали на 30 миллионов рублей

Съемочную команду телевизионного шоу "Дом-2" обокрали во время съемок на Сейшельских островах. Об этом сообщает журнал Starhit.
Так как из-за коронавируса участники проекта уже полгода не могут покинуть острова, команда решила снимать еще одно шоу — на яхте. Правда, остаться запертым на острове оказалось не самым плохим событием в жизни работников проекта. Настоящая беда пришла тогда, когда на судно пробрались воры.
"Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось охраны", — рассказал один из участников проекта.
По словам инсайдера, преступники вскрыли вынесли вмонтированные видеокамеры, которые были вмонтированы в потолок. Каждая из них стоит около 700 тысяч рублей. Всего воры забрали около 40 устройств.
"Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", — заключил участник телепроекта.
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