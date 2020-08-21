Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов шоу

Телеканал «Пятница» объявил в Instagram ведущих нового сезона «Орла и решки». Выбор одной из них на роль соведущей Анастасии Ивлеевой разгневал фанатов шоу. Некоторые из них заявили, что больше не станут смотреть передачу.

Ивлеева сообщила о назначении своей подруги Юлии Коваль на роль соведущей в своем Telegram-канале. Она также попросила фанатов поддержать подругу.

Однако в комментариях под постом канала в Instagram зрители телешоу высказали недовольство выбором канала. Пользователи оставили десятки комментариев о том, как они разочарованы выбором ведущей.

«Придется пропустить и этот сезон», — пишет пользовательница vivivi737. «Только не Коваль», — отмечает другой комментатор.

Некоторые заявляют, что «молились за то, чтобы [в тандеме с Ивлеевой] был [Антон] Птушкин». Ранее они уже вели шоу вместе.