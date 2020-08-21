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Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов шоу

Lenta.ru
4 часа назад
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Телеканал «Пятница» объявил в Instagram ведущих нового сезона «Орла и решки». Выбор одной из них на роль соведущей Анастасии Ивлеевой разгневал фанатов шоу. Некоторые из них заявили, что больше не станут смотреть передачу.
Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Ивлеева сообщила о назначении своей подруги Юлии Коваль на роль соведущей в своем Telegram-канале. Она также попросила фанатов поддержать подругу.
Однако в комментариях под постом канала в Instagram зрители телешоу высказали недовольство выбором канала. Пользователи оставили десятки комментариев о том, как они разочарованы выбором ведущей.
«Придется пропустить и этот сезон», — пишет пользовательница vivivi737. «Только не Коваль», — отмечает другой комментатор.
Некоторые заявляют, что «молились за то, чтобы [в тандеме с Ивлеевой] был [Антон] Птушкин». Ранее они уже вели шоу вместе.
Коваль — бывшая ведущая «Матч ТВ». С 2019 года принимает активное участие в проекте AGENTSHOW Ивлеевой. В марте стала ведущей 22-го сезона «Орла и решки».
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ТВ,Пятница,Анастасия Ивлеева,
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