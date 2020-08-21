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Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов шоу 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов
Фото: @koval_now
Телеканал «Пятница!» на своей странице в Instagram объявил ведущих нового сезона шоу «Орел и решка». Выбор соведущей Анастасии Ивлеевой разгневал фанатов передачи.
Ивлеева в своем Telegram-канале сообщила о назначении своей подруги Юлии Коваль, и попросила ее поддержать. Однако в комментариях под постом телеканала зрители стали высказывать свое недовольство:

«Ну, просили же, только не Коваль»; «Они и шутят одинаково и даже манера речи похожая. Это скучно неинтересно и однообразно»; «Спасибо, но смотреть этот сезон точно не буду».

@koval_now
Некоторые подписчики канала даже просили вернуть бывшего соведущего Насти — Антона Птушкина.
Как сообщает Ивлеева, новый сезон выйдет со дня на день.
Ранее «Рамблер» писал о том, что«Дом-2» обокрали на 30 миллионов рублей.
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ТВ , Анастасия Ивлеева , Антон Птушкин
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