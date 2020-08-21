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Регина Тодоренко вернулась в шоу «Орел и решка» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Регина Тодоренко вернулась в шоу «Орел и решка»
Фото: @reginatodorenko
Телеканал «Пятница!» на своей странице в Instagram объявил, кто станет соведущей Анастасии Ивлеевой в новом сезоне «Орла и решки». Канал также рассказал, что в проект возвращается Регина Тодоренко.
В своем Instagram, в stories, Тодоренко опубликовала видео, где поделись новостями:

«По статистике, 90 процентов моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в тревел-проекте "Орел и решка". Ну что, ваши мечты сбудутся совсем скоро».

На данный момент известно, что в новом сезоне телеведущая будет путешествовать по России, однако кто станет ее соведущим держится в тайне. Телеканал заинтриговал зрителей, сказав, что скоро их ждут еще сюрпризы.
Ранее «Рамблер» писал о том, кто станет соведущей Анастасии Ивлеевой в новом сезоне.
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ТВ , Анастасия Ивлеева , Регина Тодоренко
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