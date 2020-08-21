Регина Тодоренко вернулась в шоу «Орел и решка» 

Телеканал «Пятница!» на своей странице в Instagram объявил, кто станет соведущей Анастасии Ивлеевой в новом сезоне «Орла и решки». Канал также рассказал, что в проект возвращается Регина Тодоренко

В своем Instagram, в stories, Тодоренко опубликовала видео, где поделись новостями:

«По статистике, 90 процентов моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в тревел-проекте "Орел и решка". Ну что, ваши мечты сбудутся совсем скоро».

На данный момент известно, что в новом сезоне телеведущая будет путешествовать по России, однако кто станет ее соведущим держится в тайне. Телеканал заинтриговал зрителей, сказав, что скоро их ждут еще сюрпризы.