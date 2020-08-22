Петров публично унизил Бурунова

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Петров унизил Бурунова во время интервью 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Петров попытался унизить Бурунова в то время, пока актер давал интервью. Теперь в Сети восхищаются одним и осуждают второго. Об этом сообщает "Клео.ру".
Журнал Maxim опубликовал интервью с Сергеем Буруновым. В видео вошли несколько кадров, когда на съемочную площадку ворвался Александр Петров. Он подошел к своему коллеге и начал тянуть его за уши, а затем поглаживал по лысине. Бурунов стерпел выходки актера, поэтому спокойно продолжал интервью.
Кадр из видео
Когда Петров понял, что у него не получилось перетянуть внимание, он лег на пол, и только после этого его удалось вывести с площадки.
Бурунов сказал, что это не первый раз, когда он сталкивается с выходками своего коллеги. Он сравнил Петрова с ребенком, который хочет достать своего родителя.
В Сети отнеслись к ситуации неоднозначно. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что давно наблюдают у Петрова звездную болезнь. Другие заявили, что актеры давно дружат, поэтому и могут позволить себе такие выходки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Регина Тодоренко вернулась в шоу "Орел и решка".
Комментарии 14
ТВ , Видео , Александр Петров , Регина Тодоренко
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