Петров публично унизил Бурунова

Петров попытался унизить Бурунова в то время, пока актер давал интервью. Теперь в Сети восхищаются одним и осуждают второго. Об этом сообщает "Клео.ру".

Журнал Maxim опубликовал интервью с Сергеем Буруновым. В видео вошли несколько кадров, когда на съемочную площадку ворвался Александр Петров. Он подошел к своему коллеге и начал тянуть его за уши, а затем поглаживал по лысине. Бурунов стерпел выходки актера, поэтому спокойно продолжал интервью.

Кадр из видео

Когда Петров понял, что у него не получилось перетянуть внимание, он лег на пол, и только после этого его удалось вывести с площадки.

Бурунов сказал, что это не первый раз, когда он сталкивается с выходками своего коллеги. Он сравнил Петрова с ребенком, который хочет достать своего родителя.

В Сети отнеслись к ситуации неоднозначно. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что давно наблюдают у Петрова звездную болезнь. Другие заявили, что актеры давно дружат, поэтому и могут позволить себе такие выходки.