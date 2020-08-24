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«Среди вероятных диагнозов называется рак» 

ИД «Собеседник» и ещё 1 13 часов назад
«Среди вероятных диагнозов называется рак»
Фото: Кадр из видео
Экс-невеста Прохора Шаляпина рассказала, как живет Борис Корчевников после потери слуха.
Тревожные новости о резком ухудшении состояния здоровья ведущего программы "Судьба человека" всколыхнули светскую тусовку. Знаменитости активно обсуждают тот факт, что Корчеников испытывает большие проблемы со слухом.
Анна Калашникова тоже знает об этом.

— Не секрет, что у Бориса давние проблемы со здоровьем, — комментирует новость Анна в интервью Sobesednik.ru. — Среди вероятных диагнозов чаще всего называется рак. А в качестве возможного последствия — потеря слуха.

О том, что Корчевников теряет слух, говорят не первый год, — напоминает Калашникова. — Но Борис каждый раз опровергает это. Однако слухи не возникают из воздуха, и сложности есть.
Насколько остро проблема глухоты стоит в жизни Бориса Корчевникова сейчас — потерял ли он слух полностью или частично, Анна Калашникова обсуждать отказалась.

— В тусовке болтают разное… не хочу озвучивать эту информацию, чтобы не распускать сплетни, — объяснила певица.

Калашникова восхищается мужеством, с которым Корчевников справляется с трудностями. Экс-невеста Прохора Шаляпина надеется, что он сможет избавиться от всех проблем.

— В любом случае, Борис молодец, — говорит Анна. — Не сдается, борется с болезнью. И при этом много работает. Большинство людей бы опустили руки, но не он. Это очень крутое качество. Я желаю ему крепкого здоровья. Желаю справиться со всеми недугами и осложнениями.

Сама Анна регулярно бывает в храме, где заказывает телеведущему молебны о здравии. То же самое она призывает сделать всех: и зрителей, любящих Бориса Корчевникова, и звезд, многие из которых знают ведущего "Судьбы человека" лично, так как были героями его передачи.
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Комментарии 6
ТВ , Борис Корчевников , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин , ИД "Собеседник"
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