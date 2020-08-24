Стало известно, в какой стране снимали новый выпуск шоу "Орел и решка", ведущими которого стали Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль.

@_agentgirl_

На днях Ивлеева опубликовала в Instagram фотографии со съемок нового сезона передачи. Звезда запечатлела себя на фоне гор и бронзового памятника. Подписчики блогера моментально выяснили, что первый выпуск шоу "Орел и решка" снимали в Скопье — столице Республики Македония:

«Город спалила. На памятнике вылитая Ивлеева!»; «Теперь мы знаем, где ты! На вывеске есть название города»; «Какие атмосферные фото! Теперь не придется гадать, куда вы отправились»,

— отреагировали фанаты телеведущей.

Соведущей Ивлеевой в новом сезоне стала блогер Юлия Коваль.