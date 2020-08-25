Учитель русского языка уличила Урганта в неграмотности 

Учительница русского языка и автор YouTube-канала «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман уличила телеведущего Ивана Урганта в том, что он регулярно делает ошибки в речи, а также разобрала несколько фрагментов шоу «Вечерний Ургант».

Гартман рассказала, что первый выпуск на ее канале был посвящен ведущему.

«Иван Ургант тогда сказал "обоих" вместо "обеих", и с тех пор почти ничего не изменилось, Иван продолжает регулярно ошибаться», — подчеркнула учительница, указав на его неграмотность.

По словам Гартман, в телеэфирах Ургант неправильно ставит ударение в слове «баловался»: оно должно падать на третий слог. Она отметила, что в этом слове, а также в однокоренных глагольных формах с приставками и в причастиях ударение всегда стоит за корнем.

Кроме того, Ургант неправильно ставил ударение в словах «излечит» (оно должно падать на первый слог), «новорожденный» (ударение должно быть на е) и мусоропровод (должно падать на последний слог).

«Когда речь идет об образовании, следует употреблять глагол окончить. Окончил, а не закончил», — прокомментировала она еще одну ошибку Урганта, спросившего гостя о том, какое образовательное учреждение он «закончил».