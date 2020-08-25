Назван гонорар создателей техно про смерть Пугачевой

Группа из Санкт-Петербурга «Чугунный скороход» в 1996 году получила гонорар в две тысячи долларов за техно-альбом «Отростки радости», в который вошли композиции про лидера чеченских сепаратистов Шамиля Басаева и смерть Аллы Пугачевой . Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Чугунный скороход» был создан музыкантами Антоном Дмитренко (известен под псевдонимом Anton Neumark) и Юрием Усачевым в 1996 году, а «Отростки радости» стал первым релизом группы. Песни «Шамиль Басаев» и «Рождение слуха» (другое название — «Алла Пугачева мертва») стали хитами и принесли коллективу популярность.

Дмитренко ранее рассказывал «Афише», что на создание альбома его сподвиг друг из Москвы, занимавшийся дисками. Он сказал ему о том, что рекорд-компания платит две тысячи долларов «за любой альбом, какой ни напишешь».

Шестая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 24 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1996 году, участии поп-звезд в политике и о том, как радикально меняли имидж известные артисты. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, а пятую — здесь.

Подробнее о бескомпромиссном рейв-дуэте «Чугунный скороход» (видеоролик с таймкодом):