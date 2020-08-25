Российский ведущий без сожаления ушел с НТВ 

Российский ведущий и актер Оскар Кучера рассказал, что ушел с телеканала НТВ, на котором вел передачу «Звезды сошлись» в паре с соведущей Лерой Кудрявцевой . В разговоре со Starhit он пояснил, что больше не появится в эфире.

«Да, я покинул канал. В новых выпусках осенью меня уже не увидите», — отметил артист.

По словам Кучеры, ему «не о чем жалеть» из-за принятого решения. Подробности и причины ухода с НТВ он не сообщил.

Телеведущий подтвердил, что покинул канал, но пока неизвестно, кто с осени займет место соведущего Кудрявцевой. Ранее актера периодически заменял коллега по каналу Александр Колтовой. При этом Кучера намерен играть в театре, в частности, он исполняет одну из ролей в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история».

Ранее Оскар Кучера исчез из эфира. Позже ведущий пояснил, что заразился коронавирусом и что инфекция была и у его семьи. Кучера отмечал, что переболел тяжело: шесть дней у него была высокая температура, из-за которой он соблюдал постельный режим, а еще неделю он восстанавливался после лечения.

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера вместе вели шоу «Звезды сошлись» с 2017 года. К началу съемок партнеры по эфиру были знакомы уже много лет. Основа проекта — обсуждение скандальных историй с участием звезд шоу-бизнеса.