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Названа дата запуска нового шоу с Павлом Волей 

Стелла Шмель 3 часа назад
Названа дата запуска нового шоу с Павлом Волей
Фото: ТНТ
Осенью на телеканале "ТНТ" запустится новое шоу, ведущим которого станет Павел Воля. На этот раз знаменитый юморист предстанет в несколько ином амплуа и станет ведущим развлекательно-интеллектуального шоу "Двое на миллион", Гостями программы будут становиться давно знакомые друг с другом люди.
Ведущий будет задавать гостям непростые интеллектуальные вопросы и за каждый неправильный ответ будет снимать по сто тысяч рублей. В финале один из друзей заберет либо миллион, либо ту сумму, которая от него останется после всех неправильных ответов.
Программа выйдет на экраны уже 2 сентября.
Ранее "Рамблер" писал, что Рожков назвал самую смешную программу на ТВ.
Видео дня. Белорусские звезды советского кино
Смотреть фильм на
ТВ , Павел Воля
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