Названа дата запуска нового шоу с Павлом Волей 

Осенью на телеканале "ТНТ" запустится новое шоу, ведущим которого станет Павел Воля . На этот раз знаменитый юморист предстанет в несколько ином амплуа и станет ведущим развлекательно-интеллектуального шоу "Двое на миллион", Гостями программы будут становиться давно знакомые друг с другом люди.

Ведущий будет задавать гостям непростые интеллектуальные вопросы и за каждый неправильный ответ будет снимать по сто тысяч рублей. В финале один из друзей заберет либо миллион, либо ту сумму, которая от него останется после всех неправильных ответов.

Программа выйдет на экраны уже 2 сентября.