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Знаменитый ведущий ушел с НТВ 

Стелла Шмель 6 часов назад
Знаменитый ведущий ушел с НТВ
Фото: globallookpress.com
Знаменитый телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал о своем уходе с телеканала НТВ. Там он вместе с Лерой Кудрявцевой передачу "Звезды сошлись".
О своем уходе он сообщил в ходе разговора с корреспондентом Starhit. Кучера подтвердил, что покинул канал и больше не появится в эфире.

"В новых выпусках осенью меня уже не увидите",

— заявил он.
О принятом решении, по собственным словам, Кучера не жалеет, но подробности своего ухода и причины оставил в тайне.
Также пока неизвестно, кто займет его место и станет соведущим Кудрявцевой.
Ранее "Рамблер" писал, что Урганта уличили в неграмотности.
Видео дня. Белорусские звезды советского кино
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ТВ , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , StarHit , НТВ
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