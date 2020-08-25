Знаменитый ведущий ушел с НТВ 

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Знаменитый телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал о своем уходе с телеканала НТВ. Там он вместе с Лерой Кудрявцевой передачу "Звезды сошлись".

О своем уходе он сообщил в ходе разговора с корреспондентом Starhit. Кучера подтвердил, что покинул канал и больше не появится в эфире.

"В новых выпусках осенью меня уже не увидите",

— заявил он.

О принятом решении, по собственным словам, Кучера не жалеет, но подробности своего ухода и причины оставил в тайне.

Также пока неизвестно, кто займет его место и станет соведущим Кудрявцевой.