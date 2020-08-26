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Шепелев высказался об уходе с Первого канала 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Шепелев высказался об уходе с Первого канала
Фото: @dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал слухи вокруг своего ухода с Первого канала. Об этом он рассказал в интервью Russia Today.
Шепелев принял предложение вести программу "Ты как я" на ТНТ. По словам телеведущего, он всегда мечтал работать в подобном проекте.

"Дети, родители, их взаимопонимание и веселое времяпровождение вместе — что может быть лучше? Для меня это программа мечты", — рассказал Дмитрий Шепелев.

Он поделился, что теперь может брать с собой на съемки сына и "с гордостью и спокойствием" рассказывать ему о работе.

"Я посчитал важным тратить свое время на то, что мне искренне интересно, на то, во что я верю", — сказал телеведущий.

Напомним, что Дмитрий Шепелев с 2017 года вел ток-шоу "На самом деле". В феврале он уволился с Первого канала.
Ранее "Рамблер" сообщал, что знаменитый ведущий ушел с НТВ.
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ТВ , Дмитрий Шепелев , Russia Today , НТВ
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