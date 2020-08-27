Кудрявцева рассказала, кто займет место Кучеры

Все новости на карте

Ведущая передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева рассказала, кто же займет место актера Оскара Кучеры.

Оказалось, что на роль соведущего был выбран Александр Колтовой, который до этого работал на разных проектах телеканала.

«Программа будет так же выходить в обычном режиме. Соведущим у меня будет Саша Колтовой, который ведет «ДНК» на НТВ».

Александр Котловой известен зрителям благодаря шоу "За стеклом", где зрителям предоставлялась возможность следить за жизнью героев в необычных условиях. Он также вел цикл документальных фильмов "Технологии спорта и секреты рекордов" и "На пределе" . В 2018 году Котловой стал ведущим шоу "ДНК" на НТВ.

Напомним, что бывшему ведущему Оскару Кучере надоело обсуждать в студии с гостями скандальные темы.