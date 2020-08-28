Стал известен гонорар Ивлеевой за «Решку» 

Ивлеева получает почти в 10 раз больше соведущейСтали известны гонорары Насти Ивлеевой и Юлии Коваль за работу в шоу «Орёл и решка»

Начались съёмки нового сезона трэвел-шоу «Орёл и решка». В заграничные командировки отправилась съёмочная группа с ведущими Настей Ивлеевой и Юлией Коваль. Причём Ивлееву вернуть в шоу попросили её подписчики в инстаграм, напечатав в конце июля более 500 тысяч комментариев #настюшкуврешку, а Коваль в пару к любимице публики поставили продюсеры.

Как сообщают СМИ, за один выпуск Ивлеева получит 400 тысяч рублей, плюс по 500 тысяч за каждую рекламную интеграцию — то есть, даже по самым скромным подсчётам за один выпуск жена Элджея заработает почти миллион. Гонорар её со-ведущей и подруги Юлии Коваль при этом смотрится почти обидным. За серию девушке обещают порядка 100 тысяч рублей.