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Стал известен гонорар Ивлеевой за «Решку» 

Russian Teleweek 3 часа назад
Стал известен гонорар Ивлеевой за «Решку»
Фото: Russian Teleweek
Ивлеева получает почти в 10 раз больше соведущейСтали известны гонорары Насти Ивлеевой и Юлии Коваль за работу в шоу «Орёл и решка»
Начались съёмки нового сезона трэвел-шоу «Орёл и решка». В заграничные командировки отправилась съёмочная группа с ведущими Настей Ивлеевой и Юлией Коваль. Причём Ивлееву вернуть в шоу попросили её подписчики в инстаграм, напечатав в конце июля более 500 тысяч комментариев #настюшкуврешку, а Коваль в пару к любимице публики поставили продюсеры.
Как сообщают СМИ, за один выпуск Ивлеева получит 400 тысяч рублей, плюс по 500 тысяч за каждую рекламную интеграцию — то есть, даже по самым скромным подсчётам за один выпуск жена Элджея заработает почти миллион. Гонорар её со-ведущей и подруги Юлии Коваль при этом смотрится почти обидным. За серию девушке обещают порядка 100 тысяч рублей.
Напомним, в российскую часть проекта «Орёл и решка» вернули телеведущую Регину Тодоренко. Она подтвердила, что уже два месяца снимает серии сезона в разных городах страны, которая стала 107-ой в списке путешественницы.
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ТВ , Регина Тодоренко
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