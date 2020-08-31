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Собчак обманула Кудрявцеву и не явилась на шоу «Звезды сошлись» 

Мира Маркина 17 часов назад
Собчак обманула Кудрявцеву, притворившись больной
Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак не явилась на съемки программы "Звезды сошлись", тем самым обманув ведущую шоу Леру Кудрявцеву.
Ранее светская львица пообещала, что появится в студии для того, что высказать слова поддержки Михаилу Ефремову. В начале лета актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы.
Как отметили в эфире программы, Собчак гарантировала свое участие, но за час до начала шоу сообщила о своей болезни. Ксения также подчеркнула, что могла подхватить коронавирус.
При этом в тот же день в соцсетях звезды появилось фото из спортзала:

"Мокрая от спорта вся. Я молодец",

— подписала снимок Ксения.
В программе не оставили пост Собчак без внимания:

«Видимо, занятия спортом для звезды сейчас важнее лучей поддержки Михаилу Ефремову».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сети появилось видео, на котором Собчак оскорбляет визажиста.
ТВ , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , Лера Кудрявцева
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