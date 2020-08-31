Собчак обманула Кудрявцеву, притворившись больной

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Ранее светская львица пообещала, что появится в студии для того, что высказать слова поддержки Михаилу Ефремову . В начале лета актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы.

Как отметили в эфире программы, Собчак гарантировала свое участие, но за час до начала шоу сообщила о своей болезни. Ксения также подчеркнула, что могла подхватить коронавирус.

При этом в тот же день в соцсетях звезды появилось фото из спортзала:

"Мокрая от спорта вся. Я молодец",

— подписала снимок Ксения.

В программе не оставили пост Собчак без внимания: