Собчак обманула Кудрявцеву, притворившись больной

Ксения Собчак не явилась на съемки программы "Звезды сошлись", тем самым обманув ведущую шоу Леру Кудрявцеву.
Ранее светская львица пообещала, что появится в студии для того, что высказать слова поддержки Михаилу Ефремову. В начале лета актер стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы.
Как отметили в эфире программы, Собчак гарантировала свое участие, но за час до начала шоу сообщила о своей болезни. Ксения также подчеркнула, что могла подхватить коронавирус.
При этом в тот же день в соцсетях звезды появилось фото из спортзала:
"Мокрая от спорта вся. Я молодец",
— подписала снимок Ксения.
В программе не оставили пост Собчак без внимания:
«Видимо, занятия спортом для звезды сейчас важнее лучей поддержки Михаилу Ефремову».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сети появилось видео, на котором Собчак оскорбляет визажиста.