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Раскрыты подробности нового проекта Охлобыстина и Асмус 

Lenta.ru и ещё 2 12 часов назад
Раскрыты подробности проекта Охлобыстина и Асмус
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Иван Охлобыстин и актриса Кристина Асмус участвуют в новом совместном проекте телеканала ТНТ. Известные по ролям в сериале «Интерны» артисты снимаются в шоу «Золото Геленджика», над которым работают авторы реалити-шоу «Охлобыстины», передает корреспондент «Ленты.ру».
Согласно раскрытому сценарию, Охлобыстин выступит создателем парка развлечений для взрослых на берегу моря. Его участников ждет семь испытаний, а главный приз — килограмм золота.
Асмус по сюжету станет помощницей персонажа Охлобыстина и «выступит на стороне светлых сил». Охлобыстин в общении на съемках в подробностях заметил, что знает Асмус как трудолюбивого человека и что «есть узы, которые нельзя разорвать», вспомнив о работе с актрисой в «Интернах».
Также в проекте примет участие музыкант и бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез. Его роль — проводник, направляющий и помогающий участникам внутри парка. На вопрос о Родригезе Охлобыстин в шутку ответил, что «посмотрит сегодня в "Википедии"» информацию о нем. Актер пояснил, что ранее не работал с ним, но наверняка пересекался на мероприятиях.
Формат основан на японском телепроекте режиссера Такеши Китано, в котором он играл роль графа, владельца замка. Ведущие в российской версии будут менять образы каждый выпуск. Костюмы разрабатывались специально под персонажей Асмус и Охлобыстина.
Парк развлечений был создан после изучения подобных форматов телешоу в Саудовской Аравии, Таиланде и Японии. Согласно концепции художника «Золота Геленджика», это сюрреалистический парк развлечений, вдохновением для которого послужил фестиваль Burning Man в Неваде.
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ТВ , Иван Охлобыстин , Тимур Родригез , Кристина Асмус , Такеши Китано , Lenta.ru
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