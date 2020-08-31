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Раскрыты подробности нового проекта Асмус и Охлобыстина 

Мира Маркина 11 часов назад
Раскрыты детали нового проекта Асмус и Охлобыстина
Фото: @psykero1477
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус участвуют в новом проекте телеканала ТНТ. Актеры снимаются в шоу "Золотого Геленджика", над котором работают авторы реалити-шоу "Охлобыстины". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Согласно сценарию, Охлобыстин выступит в роли создателя парка развлечений для взрослых на берегу моря. Его участникам предстоит пройти семь испытаний, главный приз — килограмм золота.
По сюжету Асмус станет помощницей Охлобыстина и "выступит на стороне светлых сил". На съемках актер рассказал, что знает Асмус как трудолюбивого человека и что "есть узы, которые нельзя разорвать", — актер имел в виду совместные съемки в "Интернах".
В проекте также задействован Тимур Родригез, — он будет помогать участникам внутри парка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Кристине Асмус приписывают роман с российским актером.
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ТВ , Иван Охлобыстин , Тимур Родригез , Кристина Асмус
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