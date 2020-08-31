Раскрыты детали нового проекта Асмус и Охлобыстина

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус участвуют в новом проекте телеканала ТНТ. Актеры снимаются в шоу "Золотого Геленджика", над котором работают авторы реалити-шоу "Охлобыстины". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Согласно сценарию, Охлобыстин выступит в роли создателя парка развлечений для взрослых на берегу моря. Его участникам предстоит пройти семь испытаний, главный приз — килограмм золота.

По сюжету Асмус станет помощницей Охлобыстина и "выступит на стороне светлых сил". На съемках актер рассказал, что знает Асмус как трудолюбивого человека и что "есть узы, которые нельзя разорвать", — актер имел в виду совместные съемки в "Интернах".