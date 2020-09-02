Ведущий шоу «Умницы и умники» раскритиковал студентов

Ведущий передачи «Умницы и умники» и профессор МГИМО Юрий Вяземский рассказал, что современные студенты более зависимы от информации, чем предыдущие поколения. В интервью «Кинорепортеру» он также раскритиковал молодежь за беспомощность, возникшую из-за все более важной роли гаджетов.

«Что касается студентов в общем, то они постепенно становятся более зависимыми от информации. Как только отключается интернет, человек ощущает себя совершенно беспомощным», — подчеркнул Вяземский.

Профессор МГИМО заметил, что в обществе все так же есть умники и умницы, которые «не особенно меняются». По его словам, проблема молодежи связана с тем, как сильно они зависят от смартфонов и других девайсов.

«Очень важно, чтобы сеть и гаджеты были для меня, а не я для них», — пояснил ведущий.

Вяземский добавил, что многие проводят в сети столько времени, что становится «немного непонятно, где же сам человек». Однако ведущий заверил, что это не повод отказываться от интернета, так как это «величайшее сокровище, в котором находятся удивительные ценности, в том числе культурные».

69-летний Юрий Вяземский — советский и российский писатель, кандидат исторических наук, профессор МГИМО. Известен большинству россиян как ведущий телепрограммы «Умницы и умники». Он же и автор этого интеллектуального проекта, выходящего с 1992 года. В передаче старшеклассники соревнуются за шанс поступить в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).