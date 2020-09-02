Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Ведущий шоу «Умницы и умники» раскритиковал современных студентов 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Ведущий шоу «Умницы и умники» раскритиковал студентов
Фото: Lenta.ru
Ведущий передачи «Умницы и умники» и профессор МГИМО Юрий Вяземский рассказал, что современные студенты более зависимы от информации, чем предыдущие поколения. В интервью «Кинорепортеру» он также раскритиковал молодежь за беспомощность, возникшую из-за все более важной роли гаджетов.

«Что касается студентов в общем, то они постепенно становятся более зависимыми от информации. Как только отключается интернет, человек ощущает себя совершенно беспомощным», — подчеркнул Вяземский.

Профессор МГИМО заметил, что в обществе все так же есть умники и умницы, которые «не особенно меняются». По его словам, проблема молодежи связана с тем, как сильно они зависят от смартфонов и других девайсов.
«Очень важно, чтобы сеть и гаджеты были для меня, а не я для них», — пояснил ведущий.
Вяземский добавил, что многие проводят в сети столько времени, что становится «немного непонятно, где же сам человек». Однако ведущий заверил, что это не повод отказываться от интернета, так как это «величайшее сокровище, в котором находятся удивительные ценности, в том числе культурные».
69-летний Юрий Вяземский — советский и российский писатель, кандидат исторических наук, профессор МГИМО. Известен большинству россиян как ведущий телепрограммы «Умницы и умники». Он же и автор этого интеллектуального проекта, выходящего с 1992 года. В передаче старшеклассники соревнуются за шанс поступить в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Видео дня. Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Последние новости
Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Путин пообещал дать воду в Крым Путин пообещал дать воду в Крым В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок» В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок»
Комментарии 2
ТВ , Юрий Вяземский , МГИМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова
Бесстыдные клипы, которые сегодня не пустили бы на ТВ
Бесстыдные клипы, которые сегодня не пустили бы на ТВ
Видео
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Жена Говорухина, которую он снял только один раз
09:40
Жена Говорухина, которую он снял только один раз
Актеры
Самые нелепые ошибки в мультфильмах
12:05
Самые нелепые ошибки в мультфильмах
Фильмы
Главные советские красавицы кино
02:57
Главные советские красавицы кино
Актеры
Кем стали дети из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»
03:36
Кем стали дети из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»
Актеры Фильмы
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова
04:04
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова
Актеры
Как бывший заключенный стал героем спецслужб
37:36
Как бывший заключенный стал героем спецслужб
Фильмы
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
00:45
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение