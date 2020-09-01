Малышева оскорбила несогласных с карантином 

Телеведущая и доктор Елена Малышева обозвала тех людей, которые не поняли, зачем нужны были карантинные меры. В своем прямом эфире, который она провела в Instagram, она ответила на вопросы.

Одна из подписчиц написала в комментариях, что карантин ввели дебилы. В ответ на это Малышева заявила, что считает "дебилами" тех, кто не понял важность ограничительных мер.

Телеведущая пояснила, что на людях, вводящих ограничительные меры, лежала большая ответственность, так как они не знали, как ситуация будет развиваться дальше.

«Когда мэру Москвы надо было принимать решение и он видел, как по миру рыдали врачи, как не хватало приборов, как умирали люди, конечно, он должен был перестраховаться и поступить так, чтобы ничего людям не грозило. Поэтому дебилы — это те, кто этого не понимает», — отметила Малышева.

Ведущая и врач прокомментировала меры, которые были введены в США. Она призналась, что воспринимает происходящее в Америке как личную трагедию.