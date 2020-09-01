Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Малышева оскорбила несогласных с карантином 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Малышева оскорбила несогласных с карантином
Фото: РИА Новости
Телеведущая и доктор Елена Малышева обозвала тех людей, которые не поняли, зачем нужны были карантинные меры. В своем прямом эфире, который она провела в Instagram, она ответила на вопросы.
Одна из подписчиц написала в комментариях, что карантин ввели дебилы. В ответ на это Малышева заявила, что считает "дебилами" тех, кто не понял важность ограничительных мер.
Телеведущая пояснила, что на людях, вводящих ограничительные меры, лежала большая ответственность, так как они не знали, как ситуация будет развиваться дальше.

«Когда мэру Москвы надо было принимать решение и он видел, как по миру рыдали врачи, как не хватало приборов, как умирали люди, конечно, он должен был перестраховаться и поступить так, чтобы ничего людям не грозило. Поэтому дебилы — это те, кто этого не понимает», — отметила Малышева.

Ведущая и врач прокомментировала меры, которые были введены в США. Она призналась, что воспринимает происходящее в Америке как личную трагедию.

«Америка в шоковом состоянии продолжает вводить свои драконовские меры. Я дико извиняюсь, я люблю Америку. Очень. Поэтому то, что в ней сейчас происходит, для меня это как личная трагедия», — добавила врач.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева оценила опасность заражения коронавирусом в школе.
Комментарии 30
ТВ , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Ужасы традиционного мира в сериале «Неортодоксальная»
Ужасы традиционного мира в сериале «Неортодоксальная»
Почему Бернес не ездил в лифте с Гурченко
Почему Бернес не ездил в лифте с Гурченко
Видео
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
00:45
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
Сериалы
Актеры, которые умерли во время съемок
00:54
Актеры, которые умерли во время съемок
Актеры
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Как из Высоцкого сделали робкого неудачника
26:22
Как из Высоцкого сделали робкого неудачника
Фильмы
Горькая судьба звезды фильма «Большая перемена»
02:59
Горькая судьба звезды фильма «Большая перемена»
Актеры
Названы главные российские режиссеры десятилетия
01:13
Названы главные российские режиссеры десятилетия
Фильмы
Личный секрет, который Фатеева хранила много лет
03:19
Личный секрет, который Фатеева хранила много лет
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение