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Бесстыдные клипы 90-х, которые сегодня не пустили бы на ТВ 

Мира Маркина 2 часа назад
В 90-х на канале MTV можно было наткнуться на максимально провокационные клипы. Сегодня же телевидение стало более сдержанным, и подобные музыкальные видеоролики едва ли можно увидеть на ТВ. "Рамблер" решил поностальгировать и вспомнить бесстыдные клипы, под которые танцевала молодежь 90-х.

Chris Isaak — Wicked Game

Грустная мелодичная песня мгновенно принесла популярность ранее никому неизвестному Крису Исааку. При этом клип на эту композицию оценили куда больше, чем сам трек. И неудивительно: в черно-белом видеоролике помимо певца засветилась датская супермодель Хелен Кристенсен, которая не постеснялась оголиться на камеру.

TOOL — Prison Sex

Иностранный MTV запретил клип на первый сингл группы Tool к показу, но при этом по итогам года телеканал номинировал видеоролик в категории "Лучшие спецэффекты". Впрочем клип не случайно взбудоражил общественность: мало того, что название трека оказалось достаточно провокационным, в клипе появились довольно жуткие куклы-инвалиды.

Marilyn Manson — Coma White

Этот клип 1998 года один из тех, который сегодня наверняка не пропустили бы на ТВ: в нем и христианская символика, и даже убийство президента. В США видеоролик моментально запретили к показу. А вот в странах, где церковь не имела большого влияния и где не переживали из-за убийства Кеннеди, видео показывали довольно часто.
Комментарии
ТВ , Видео , Крис Исаак
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