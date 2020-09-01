Вопросы из «Слабого звена», которые озадачат любого

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"Слабое звено" — одна из самых популярных телевикторин на российском ТВ. Каждый из нас хоть раз мечтал оказаться на месте участников шоу, но чтобы проверить свои интеллектуальные способности совсем необязательно выезжать на съемки программы.

"Рамблер" выбрал семь вопросов из телевикторины, которые озадачат даже самого продвинутого эрудита. Ответы ищите в конце материала.

1. Какое слово Владимир Набоков при переводе романа «Лолита» с английского языка на русский передал как «ковбойские панталоны»?

2. Какие животные в скандинавской мифологии были запряжены в колесницу Тора?

3. Кто первым увидел кольца Сатурна: Галилео Галилей или Джордано Бруно?

4. Как называется картонная рамка для рисунка, гравюры или фотографии?

5. Что издавна добывают на озере Баскунчак?

6. Какой германский титул монарха произошёл от римского титула «цезарь»?

7. Второе название специи зира — кумин или куркума?

Ответы: 1 — джинсы, 2 — козлы Тангниостр и Тангриснир, 3 — Галилей в 1609-1610 годах, 4 — паспарту, 5 — соль, 6 — кайзер, 7 — кумин.