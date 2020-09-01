«Голая» ведущая смутила зрителей и насмешила всех

Все новости на карте

Ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) на новозеландском телеканале Channel 9 смутила зрителей нарядом бежевого цвета, в котором она вышла в прямой эфир. Многим зрителям показалось, что Рассел вела передачу голой.

Телеведущая в костюме, практически сливающемся с кожей, вышла в эфир в субботу вечером.

Кадр из видео

Тогда же зрители телеканала бурно отреагировали на ее внешний вид.

«Мой муж выплюнул свой напиток и крикнул: "Буб, давай быстрее, Белинда без штанов!"», — написала в Сети одна из щрительниц.

Другой пользователь предположил, что Рассел просто не успела одеться до конца.

«Я подумал, что это корректирующее белье», — написал он.

Рассел отметила, что еще ни один из ее нарядов не вызывал столько споров.

«Я бы сказала, что 80 процентов комментариев были положительными, 10 процентов — отрицательными, но не злыми, а остальные — ну, ненавистники остаются ненавистниками», — считает ведущая.

Соцсети

Девушка сама пошутила над собой, опубликовав в Instagram кадр из сериала «Сайнфелд», персонаж которого, Джордж Костанза, красуется в похожем костюме. Рассел, спросила подписчиков, на ком костюмчик смотрится лучше.