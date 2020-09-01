«Победить за взятку»: тайны шоу «Что? Где? Когда?» 

В СССР не было человека, который хоть раз не смотрел выпуск программы «Что? Где? Когда?». А каждый четвертый зритель старался не пропускать ни единой передачи. Интеллектуальное шоу, придуманное театральным художником по костюмам Владимиром Ворошиловым , и сейчас очень популярно: 4 сентября «ЧГК» исполняется 45 лет. Только вот, к сожалению, в последние годы название программы все чаще упоминают в связи не с «играми разума», а с громкими скандалами.

Мастер интеллектуальных игр Анатолий Вассерман , который сам когда-то начинал в «Что? Где? Когда?», в разговоре с нами выступил адвокатом легендарного шоу. По его словам, только через телевизионную тусовку прошла минимум тысяча игроков. А уж в спортивном формате… «Не удивительно, что при таком потоке люди встречаются разные», — объясняет мэтр. Только вот в скандальной хронике фигурируют и звезды первой величины.

Победить за взятку

Инженер-системотехник Александр Друзь — настоящая легенда. Рекордсмен по числу проведенных игр — 94, обладатель приза «Бриллиантовая сова» как лучший игрок за 20 лет существования элитарного клуба знатоков и т.д. «Его команда была первой, которая получила титул чемпиона мира, — вспоминает Анатолий Александрович. — Даже обе его дочери играли в „Что? Где? Когда?“ и очень успешно!» И вдруг репутация рухнула в одночасье. Известный знаток Илья Бер, занимавший должность главного редактора игры «Кто хочет стать миллионером», обвинил Друзя в попытке подкупа. Он опубликовал запись их разговора, в котором Друзь предлагал за ответы на вопросы викторины 3 млн руб. В свою очередь, Александр обвинил Бера, что тот его провоцировал на взятку.

«Поручиться не могу, но мне кажется, тут ужасное недоразумение, — защищает коллег Вассерман. — Бер и Друзь решили поиграть в частных сыщиков и разоблачить друг друга».

Вышло скверно. Бера уволили, Друзя, эту живую легенду, отстранили от игр. Комиссию по этике, которую тот возглавлял, ликвидировали. Но это были еще не все неприятности на его умную голову.

«Трогал, звал к себе»

«Друзь обнял меня за талию, но в какой-то момент его рука поднялась выше и оказалась в районе груди. И он отпустил что-то пошлое — не могу даже вспомнить, что именно, но осадок остался мерзкий. Я больше никогда с таким не сталкивалась — ни до, ни после. Это было неприятное открытие», — откровенничала с прессой бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?». Якобы она стала жертвой домогательства, когда ей было 16 лет.

Но эти обвинения — цветочки по сравнению с ушатом помоев на голову Михаила Скипского , педагога из Петербурга. Совсем недавно ему рукоплескали все фанаты игры. Команда, в которой Михаил временно замещал капитана, проигрывала зрителям 0:5. Но после невероятной мобилизации знатоки под лидерством Скипского сумели взять подряд шесть очков!

И тут началось. Первой написала в Twitter журналистка издания The Bell Екатерина Аренина.

«Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский. Я ходила к нему на тренировки по «Что? Где? Когда?», с какого-то момента он стал звать меня пить кофе после уроков…»

А дальше потянулся целый ворох обвинений со стороны учениц — мол, пошло шутил, хватал за все места и прочее. «Знаю из первых уст несколько историй про Скипского вплоть до половых контактов с моими знакомыми несовершеннолетними. Это просто ***. Спасибо, Катя, что написала», — одобряли автора в Сети. На сегодняшний день Михаил Скипский приостановил свою деятельность в Комиссии по работе с детьми и молодежью на базе ЧГК.

Но и в этом случае Анатолий Вассерман на стороне товарищей: «Мода на массовую истерику под лозунгом „Меня тоже“ достигла такого размаха, что я не очень верю таким заявлениям женщин о прошлом без малейшего желания подать в суд», — говорит он.

Ласки за сигареты

В словах Вассермана есть, безусловно, здравая мысль. И тем не менее в разные годы, согласно открытым источникам, юные участники игр «Что? Где? Когда?» жаловались как минимум еще на пять школьных тренеров и знатоков: из Санкт-Петербурга, Ижевска, Перми и Казани. Все ли они беспочвенны? Особенно грязным получился скандал с лучшим казанским тренером по ЧГК Айратом Мухарлямовым. Он поил крепким алкоголем несовершеннолетних девушек и ложился с ними в постель — это видели многие. А дальше рассказывают просто дикие подробности. Одной в купе поезда, по утверждению свидетельниц, он засовывал руки в трусы и требовал сделать ему минет. От 15-летней Г. просил оральных ласк в обмен… на блок сигарет. К другим ложился в постель и мастурбировал. От 16-летней В. просил, извините за прямую цитату, «дать в попу».

Все это, разумеется, требует доказательств. Но свидетелей (не только девушек), подтверждающих мерзкие факты о неженатом тренере, живущем с мамой, так много, что все это требует серьезного разбирательства. Мухарлямов отстранен от работы в школьной лиге.

Сбежал через окно

Ну и самый шокирующий случай за всю историю игры. В 2004 году обладатель «Хрустальной совы» Георгий Жарков на Владимирском железнодорожном вокзале познакомился с 19-летним жителем Нижнего Новгорода — умственно отсталым Александром Погодиным . Далее на квартире, которую Жарков снимал для тренировок местного интеллектуального клуба, он, согласно материалам дела, «принудил Погодина к оральному сексу». Только на третий день Жарков покинул квартиру, заперев пленника на ключ.

Тот попытался выбраться с десятого этажа по веревкам, сделанным из простыней, но в районе пятого этажа сорвался и упал на автомобиль «Ауди». Парню повезло — он отделался синяками, а вот машина пострадала сильно. Ее владелец и обратился в полицию, после чего всплыла эта неприглядная история.

Жаркова приговорили к 4,5 года условно. После этого его изгнали из клуба, хотя кое-где в регионах он еще выступал. «Знаю, что Жаркова исключали из клуба и ранее, за незаконный доступ к ответам игры, — не скрывает Анатолий Вассерман. — А в 2016 году он умер от диабета. Как мы видим по истории с Навальным, с ним шутки плохи».

Хочется надеяться, что к своему следующему юбилею легендарная программа избавится от такого дурно пахнущего флера.

Наследство в $6 млн

«Изобретатель» программы «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов никогда не жил со своими дамами сердца на одной жилплощади. Для него, как для любого хорошо воспитанного еврея, на первом месте всегда оставалась мама — Вера Борисовна.

Настоящая фамилия Владимира Яковлевича — Калманович, а для паспорта он взял фамилию первой жены — балерины. Женщин имел много, четырежды женился. Но, по словам его последней супруги Натальи Стеценко, романтиком никогда не был. Они познакомились по работе на телевидении. В первую их встречу Ворошилов воскликнул: «Ах вот вы какая, такая же толстая, как и я!»

В последние годы, не разведясь со Стеценко , Ворошилов жил гражданским браком со студенткой МГИМО Натальей Климовой , которая родила ему единственную дочь Наталью. Владимиру Яковлевичу тогда было уже 67 лет. Он умер через четыре года…

В квартире с его старенькой мамой осталась жить Наталья Климова. А все наследство, составляющее свыше $6 млн, досталось официальной жене Наталье Стеценко, согласно предъявленной ей дарственной, Климова попыталась оспорить документ. В частности, потому, что в день, дата которого указана в нем, Яковлев проходил обследование в клинике. Как же он тогда его подписал? Но суд встал на сторону официальной вдовы.

Человек без лица Советское телевизионное начальство издало приказ, запрещающий конфликтному Ворошилову появляться на экране. Именно поэтому первые несколько лет существования программы ЧГК его фамилии не было даже в титрах. Только звучал голос за кадром. Прикинь! Вначале игра выглядела как соревнование двух семей (в первом выпуске — Кузнецовы и Ивановы). Они ходили друг к другу в гости, где им задавали 11 вопросов. Видеоряд сопровождался фотографиями из семейных архивов. Шоу, каким мы привыкли его видеть, появилось 24 декабря 1977 года. Спустя два года игроков за столом впервые назвали знатоками. Первые вопросы для «Что? Где? Когда?» сочиняли редакторы и 12-летний школьник, сын Натальи Стеценко — Боря Крюк, будущий ведущий. Только цифра Самый большой выигрыш телезрителя составил 700 тыс. руб.