В «Последний герой» возвращается победитель первой игры

Шоу «Последний герой. Остаться в живых» впервые появилось на отечественных телеэкранах почти 20 лет назад. И имя первого героя Сергея Одинцова, простого таможенника из Курска, противостоявшего дюжине участников, среди которых были не только простые люди, но и звезды, навсегда вошло в историю реалити.

Сейчас Одинцову 44 года, многое в его жизни изменилось с тех пор, но только не его стойкость и мужество — стало известно, что первый победитель возвращается. На ТВ-3 рассекретили список участников первой команды нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звезд».

Однако, это не единственная интрига предстоящего сезона. Стало известно, что в игре на выживание примут участие победители и финалисты всех предыдущих игр. И тем интереснее будет наблюдать, кто же окажется тем самым лучшим из лучших. к примеру, в списке потенциальных участников значится победительница предыдущего сезона, актриса Надежда Ангарская

Однако, кто именно войдет в команду, решит зритель. На сайте телеканала объявлено голосование за участников, и из 13 человек на остров отправится 8. Им предстоит побороться не только друг с другом за главный приз, но и с самими собой.