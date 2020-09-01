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Битва лучших: на шоу «Последний герой» возвращается победитель первого сезона Сергей Одинцов 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
В «Последний герой» возвращается победитель первой игры
Фото: Телеканал ТВ-3
Шоу «Последний герой. Остаться в живых» впервые появилось на отечественных телеэкранах почти 20 лет назад. И имя первого героя Сергея Одинцова, простого таможенника из Курска, противостоявшего дюжине участников, среди которых были не только простые люди, но и звезды, навсегда вошло в историю реалити.
Сейчас Одинцову 44 года, многое в его жизни изменилось с тех пор, но только не его стойкость и мужество — стало известно, что первый победитель возвращается. На ТВ-3 рассекретили список участников первой команды нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звезд».
Однако, это не единственная интрига предстоящего сезона. Стало известно, что в игре на выживание примут участие победители и финалисты всех предыдущих игр. И тем интереснее будет наблюдать, кто же окажется тем самым лучшим из лучших. к примеру, в списке потенциальных участников значится победительница предыдущего сезона, актриса Надежда Ангарская.
Однако, кто именно войдет в команду, решит зритель. На сайте телеканала объявлено голосование за участников, и из 13 человек на остров отправится 8. Им предстоит побороться не только друг с другом за главный приз, но и с самими собой.
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ТВ , Последний герой , Надежда Ангарская
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