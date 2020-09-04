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Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Актера Никиту Джигурду, утверждавшего, что артиста Михаила Ефремова не было за рулем попавшего в смертельное ДТП в центре Москвы автомобиля, выгнали из студии программы «Пусть говорят». Выпуск опубликован на YouTube.
Джигурда появился в студии за несколько минут до конца передачи. Он решил доказать, что ролик, в котором видно, как Ефремова выводят с места водителя после аварии, является фейком. Затем актер потребовал, чтобы другие гости программы молчали. Он назвал себя руководителем департамента прав, свобод, законных интересов творческого сообщества и сообщил, что ведет отдельное расследование.
Ведущий программы Дмитрий Борисов несколько раз попросил Джигурду, не дававшего никому говорить, покинуть студию, однако актер отказался.

«Я тебе в лицо говорю: "Ты участвуешь в травле великого актера. Я не уйду отсюда"», — сказал Джигурда ведущему, после чего Борисов попросил позвать охрану, чтобы вывести актера.

Джигурда объяснил признание Ефремовым вины в смертельном ДТП тем, что актер рассчитывает на условный срок. По мнению Джигурды, его подставилипротиводействующие Кремлю силы, чтобы подставить президента России Владимира Путина.
3 сентября Ефремов признал вину в ДТП в центре Москвы. Авария произошла вечером 8 июня. Автомобиль актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
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Комментарии 16
ТВ , Видео , Другое , Дмитрий Борисов , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Владимир Путин
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