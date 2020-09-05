Как живет экс-ведущий программы «Галилео»

Как сейчас живет Александр Пушной?

Помните, в 2007 году вышла в эфир научная программа «Галилео» на СТС? Программу вёл Александр Пушной. Его так полюбили зрители, что когда в обновлённой версии ведущим стал Владимир Маркони , рейтинги передачи стали падать.

Неудивительно, что Пушной был ведущим познавательной программы. Ведь он по образованию физик. После этого шоу, он запустил свой проект «Кто умнее пятиклассника?».

Параллельно с телевидением Александр Пушной занимался музыкальной деятельностью. Так, в 2010 году он начал давать концерты, чем продолжает заниматься и сейчас.

Помимо музыкальной карьеры он также ведет блог на YouTube канале, который любят смотреть даже за рубежом.

В 1988 году он женился на дизайнере Татьяне. Они до сих пор в браке и единственное, что меняется в их личной жизни, это количество детей. На данный момент они воспитывают троих детей.