Как живет экс-ведущий программы «Галилео»

Как сейчас живет Александр Пушной?
Помните, в 2007 году вышла в эфир научная программа «Галилео» на СТС? Программу вёл Александр Пушной. Его так полюбили зрители, что когда в обновлённой версии ведущим стал Владимир Маркони, рейтинги передачи стали падать.
Неудивительно, что Пушной был ведущим познавательной программы. Ведь он по образованию физик. После этого шоу, он запустил свой проект «Кто умнее пятиклассника?».
Параллельно с телевидением Александр Пушной занимался музыкальной деятельностью. Так, в 2010 году он начал давать концерты, чем продолжает заниматься и сейчас.
Помимо музыкальной карьеры он также ведет блог на YouTube канале, который любят смотреть даже за рубежом.
В 1988 году он женился на дизайнере Татьяне. Они до сих пор в браке и единственное, что меняется в их личной жизни, это количество детей. На данный момент они воспитывают троих детей.