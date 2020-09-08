«Разочарование на всю жизнь»

Зрители телеканала ТНТ раскритиковали Дмитрия Шепелева в новом шоу "Ты как я" и попросили убрать его.

В новой программе звездные родители приходят в студию с детьми, отвечают на забавные вопросы, шутят и соревнуются.

Шепелев сам придумал формат шоу и мечтал воплотить этот проект в жизнь около семи лет. Однако ему постоянно приходилось сталкиваться с отказом.

Лишь в этом году телеведущему удалось запустить шоу. Гостями первого выпуска стали рэпер Баста с дочкой Марией, а также актер Антон Богданов и его сын Демьян. Зрители оценили трогательные отношения отцов и детей, но резко раскритиковали Шепелева:

«К Шепелеву прям негативно отношусь! Из-за него смотреть даже не буду эту передачу»,

«Ему место на Первом канале собирать сплетни, вот и оставался бы там. Зачем на ТНТ его взяли»,

«Две минуты просмотра, а разочарования на всю жизнь».

Телеведущий ушел с Первого канала в феврале 2020 года. Проект "Ты как я" стал для него первым после скандального увольнения.